Підліток зізнався у вбивстві української жінки та дитини в Німеччині

Як повідомляється у спільному пресрелізі прокуратури Ессена та поліції Реклінґгаузена

У прокуратурі Німеччини підтвердили, що 16-річний підліток зізнався у вбивстві української жінки та її доньки. Ця жахлива подія викликала великий резонанс у суспільстві та засобах масової інформації.

Відповідно до інформації слідства, підліток визнав свою провину під час допиту. Наразі правоохоронці активно розслідують обставини злочину, збираючи всі необхідні докази для повного відновлення подій.

Жертви, українка та її дитина, перебували в Німеччині на тимчасовому проживанні. Мотиви злочину поки що залишаються невідомими, але слідчі розглядають різні версії, включаючи можливі особисті конфлікти.

Представники прокуратури підкреслили важливість швидкого та об’єктивного розслідування, щоб з’ясувати всі деталі трагедії та притягнути винного до відповідальності.

“Підліток дав свідчення, у яких визнав свою причетність до вбивства. Ми працюємо над тим, щоб зібрати всі необхідні докази і забезпечити справедливість для постраждалих.” – Пресслужба прокуратури ФРН

На даний момент неповнолітній знаходиться під вартою, а його дії оцінюються з урахуванням віку та психологічного стану. Справу контролюють фахівці з кримінального права та ювенальної юстиції.

Громадськість та українська діаспора в Німеччині висловлюють свої співчуття родині загиблих і сподіваються на справедливе покарання для винного.