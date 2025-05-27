Посилення міжнародної підтримки України: зняття обмежень на дальність ударів та нова військова допомога

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

27 травня 2025 року, 1189-й день повномасштабної війни Росії проти України, став знаковим моментом у міжнародній підтримці Києва. Німеччина разом із союзниками, такими як Франція, Велика Британія та США, оголосила про зняття обмежень на дальність ударів, які Україна може завдавати по цілях на території Росії. Це рішення стало важливим кроком у зміцненні обороноздатності України та сигналом про посилення підтримки з боку західних партнерів.

Канцлер Німеччини Олаф Мерц зазначив, що це рішення було ухвалене з урахуванням актуальної ситуації на фронті та потреб українських військових у більш ефективних засобах для оборони та контратак. Тепер українські сили отримають можливість використовувати озброєння з більшою дальністю, що суттєво розширює їхні можливості у стримуванні агресії.

У той же час, Швеція оголосила про виділення нового пакету військової допомоги Україні на суму 4,8 мільярда шведських крон (близько 443 мільйонів євро). Цей пакет є частиною 19-го етапу допомоги, спрямованого на зміцнення обороноздатності України та забезпечення її сучасними озброєннями і технікою.

Крім того, з нідерландської авіабази “Фолькель” до Бельгії вилетіли два останні літаки F-16, які призначені для Повітряних сил України. Ці літаки пройдуть остаточну підготовку перед відправкою до України, що значно підвищить можливості української авіації у боротьбі з російською агресією.

Президент України Володимир Зеленський також підписав указ, яким 27 травня проголошено Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ. Це рішення підкреслює важливість спецпризначенців у захисті країни та їхній внесок у боротьбу за незалежність.

Отже, 1189-й день війни став свідченням посилення міжнародної підтримки України, що проявляється у знятті обмежень на дальність ударів, збільшенні військової допомоги та визнанні заслуг українських військових. Ці дії свідчать про готовність союзників продовжувати підтримувати Україну у її боротьбі за свободу та територіальну цілісність.