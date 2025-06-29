Німеччина та Ізраїль створюють центр кібердосліджень для посилення безпеки

Про це заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт, пише Reuters.

Німеччина планує створити спільний центр кібердосліджень з Ізраїлем, що має на меті зміцнити співпрацю між розвідувальними та безпековими структурами обох країн. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт, згідно з інформацією Reuters.

Добріндт підкреслив, що Німеччина залишається одним з найближчих союзників Ізраїлю в Європі, все більше орієнтуючись на його оборонний досвід. Це допомагає Німеччині зміцнювати свої військові можливості та активніше брати участь у НАТО, особливо в умовах зростаючих загроз з боку Росії та Китаю.

“Військова оборона не є достатньою для цього поворотного моменту в безпеці. Значне вдосконалення цивільної оборони також має важливе значення для зміцнення наших загальних оборонних можливостей.” – Александер Добріндт

Крім того, Німеччина планує впровадити нову систему кіберзахисту, яку міністр охарактеризував як “кіберкупол”. Ця система стане важливою частиною загальної стратегії кібероборони країни.

Добріндт також представив концепцію, що складається з п’яти основних пунктів, які визначатимуть подальший розвиток кібербезпеки в Німеччині.