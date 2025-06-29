Німеччина та Ізраїль створюють центр кібердосліджень для посилення безпеки

Про це заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт, пише Reuters.
Німеччина планує створити спільний центр кібердосліджень з Ізраїлем, що має на меті зміцнити співпрацю між розвідувальними та безпековими структурами обох країн. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт, згідно з інформацією Reuters.
Добріндт підкреслив, що Німеччина залишається одним з найближчих союзників Ізраїлю в Європі, все більше орієнтуючись на його оборонний досвід. Це допомагає Німеччині зміцнювати свої військові можливості та активніше брати участь у НАТО, особливо в умовах зростаючих загроз з боку Росії та Китаю.
“Військова оборона не є достатньою для цього поворотного моменту в безпеці. Значне вдосконалення цивільної оборони також має важливе значення для зміцнення наших загальних оборонних можливостей.”
Крім того, Німеччина планує впровадити нову систему кіберзахисту, яку міністр охарактеризував як “кіберкупол”. Ця система стане важливою частиною загальної стратегії кібероборони країни.
Добріндт також представив концепцію, що складається з п’яти основних пунктів, які визначатимуть подальший розвиток кібербезпеки в Німеччині.
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