Україна та Німеччина посилюють співпрацю в обороні та ППО

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Нещодавно відбулася важлива зустріч між міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем та главою МЗС України Андрієм Сибігою. Під час цієї зустрічі обидва міністри підтвердили незмінну підтримку Німеччиною України та обговорили питання співпраці в оборонно-промисловій сфері. Про результати зустрічі вони повідомили на спільній пресконференції.

Вадефуль акцентував увагу на прибутті до України делегації з оборонної промисловості, підкресливши важливість посилення протиповітряної оборони. Він зазначив, що Україні необхідно більше систем ППО для захисту від загроз.

“Нам потрібно ще більше систем ППО, здатних захищати Україну на всіх частотах і на всіх висотах. Німецька промисловість намагається збільшити свої потужності. Ми також ще раз обговоримо це з нашими європейськими партнерами, і є спільний лист від міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса та від мене до наших європейських партнерів, щоб перевірити, чи всі системи, які вони мають в наявності, дійсно необхідні зараз, чи можна передати окремі системи Україні.” – Йоганн Вадефуль

Андрій Сибіга, у свою чергу, розповів про спільний візит до місця розташування німецької установки ППО Iris-T. Він також висловив вдячність Німеччині за її чітку позицію щодо санкцій проти Росії.

“Сподіваємося на ухвалення сильних санкційних рішень зокрема в США. Україна відстоює позицію щодо заморожених російських активів, коли ми не лише використовуємо прибутки від них, а й самі активи. Ми бачимо еволюцію щодо позицій країн у цьому питанні. У країнах, де присутні найбільші активи, працюють юридичні команди.” – Андрій Сибіга

Глава МЗС України також підкреслив важливість співпраці з Німеччиною в сфері оборонно-промислового виробництва, висловивши зацікавленість у залученні німецького оборонного бізнесу до України.