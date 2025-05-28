Німеччина фінансує Starlink та постачає далекобійну зброю Україні

Як повідомляє спільна пресконференція президента України та канцлера ФРН

Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, оголосив про значне фінансування роботи терміналів Starlink в Україні. Цю важливу новину він озвучив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, що відбулася 28 травня 2025 року в Берліні.

Крім підтримки Starlink, Мерц також анонсував плани щодо підписання угоди між Німеччиною та Україною на закупівлю далекобійних систем озброєння. Він підкреслив, що постачання такої зброї не матиме жодних обмежень, що дозволить Україні ефективно захищати свою територію та вражати військові цілі за її межами.

Канцлер зазначив, що це стане новим етапом у військово-промисловій співпраці між двома країнами, яка має великий потенціал. Він також додав, що спільне виробництво далекобійної зброї може відбуватися як в Україні, так і в Німеччині.

Нагадаємо, що в квітні 2025 року стало відомо про фінансування Німеччиною підключення України до супутникового інтернету, який надає французька компанія Eutelsat. Це рішення було ухвалене в рамках європейських зусиль знайти альтернативу системі Starlink, розробленій американським підприємцем Ілоном Маском.

Проте Ілон Маск запевнив, що Starlink продовжить надавати інтернет-термінали для Збройних сил України, незважаючи на розбіжності з політикою української влади.