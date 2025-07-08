Німеччина засуджує лазерну атаку Китаю на розвідувальний літак у рамках операції ЄС Aspides

Про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерство закордонних справ Німеччини на платформі Х (раніше Twitter) з платформи Х Міністерства закордонних справ Німеччини

Німеччина висловила серйозну стурбованість після того, як китайські військові націлили лазерну зброю на німецький розвідувальний літак, що виконував місію в рамках операції ЄС Aspides. Цю інформацію підтвердило Міністерство закордонних справ Німеччини через офіційне повідомлення на платформі Х (колишній Twitter).

“Загроза німецькому персоналу та перешкоджання проведенню операції є абсолютно неприйнятними.”

– Міністерство закордонних справ Німеччини

У відповідь на цей інцидент, китайського посла викликали до Міністерства закордонних справ Німеччини для надання пояснень щодо ситуації.

Операція ЄС Aspides, яка розпочалася у лютому 2024 року, має на меті захист цивільного судноплавства в південній частині Червоного моря від атак з боку єменських хуситів. Основна мета місії полягає в забезпеченні безпеки міжнародних морських маршрутів.

До цієї важливої місії приєдналися численні країни Європейського Союзу, серед яких Німеччина, Бельгія, Франція, Італія, Греція, Нідерланди, Швеція, Латвія, Естонія та Фінляндія.

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