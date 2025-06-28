Військова допомога Німеччини Україні у 2025 році: 9 мільярдів євро

Про це видання BILD

Міністерство оборони Німеччини оголосило, що у 2025 році обсяг військової допомоги Україні залишиться на рівні 9 мільярдів євро, незважаючи на те, що в урядовому проєкті бюджету зазначено лише 8,3 мільярда євро. Цю інформацію оприлюднило видання BILD.

У червні міністр оборони Борис Пісторіус запевняв, що допомога Україні досягне 9,2 мільярда євро. Проте, згідно з проєктом бюджету, опублікованим 24 червня, ця сума виявилася на 900 мільйонів євро меншою.

У Міноборони Німеччини пояснюють цю різницю тим, що частина коштів буде покрита за рахунок співфінансування та повернень з Європейського фонду миру. Однак у самому бюджетному документі ці кошти наразі не враховані.

“На виході все одно вийде приблизно 9 мільярдів.” – Міністерство оборони Німеччини

Проте в Бундестазі такі пояснення викликають сумніви. Депутат від партії “Союз 90/Зелені” Себастіан Шефер підкреслив, що з документа не зрозуміло, звідки міністерство планує отримати обіцяні кошти.

“Україні потрібні не обіцянки, а реальна підтримка.” – Себастіан Шефер, депутат Бундестагу

Раніше, під час свого візиту до Києва 12 червня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і запевнив, що загальна військова допомога Німеччини Україні у 2025 році складе близько 9,2 мільярда євро.

18 березня Бундестаг ухвалив пропозицію Фрідріха Мерца про інвестиції до 1 трильйона євро в армію та інфраструктуру країни, що дозволило виділити 3 мільярди євро допомоги для України в рамках військової підтримки.