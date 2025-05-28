Німеччина розглядає передачу далекобійних ракет Taurus Україні

Про це повідомляє n-tv.de.

У Німеччині політики активізували заклики до канцлера ФРН Фрідриха Мерца щодо підтримки передачі далекобійних ракет Taurus Україні. У керівництві ХДС/ХСС зростає підтримка ідеї надання Україні сучасної зброї, що може суттєво зміцнити її обороноздатність.

Нещодавно Мерц висловився про те, що не планує публічних дебатів щодо постачання ракет Taurus, проте в його партії це питання вже активно обговорюється. Експерт з зовнішньої політики ХДС Родеріх Кізеветтер підкреслив, що настав час розпочати навчання з використання систем Taurus та впровадити їх у бойове застосування. Він зазначив, що ці ракети можуть суттєво допомогти у захисті цивільного населення України, якщо їх буде поставлено у достатній кількості.

Голова Комітету оборони Бундестагу, політик ХДС Томас Рьовекамп, підтвердив, що канцлер Мерц зняв попередні обмеження на дальність польоту озброєння, які раніше заважали постачанню Taurus. Хоча це не є офіційним зобов’язанням, проте відкриває можливості для подальших дій у цьому напрямку.

Сам Мерц зазначив, що наразі немає жодних обмежень щодо дальності стрільби для зброї, посилаючись на угоди з європейськими союзниками та США. Він підкреслив, що союзники вже давно відмовилися від вимог щодо обмежень, і його слова відображають реальний стан справ.

Проте експерт Кізеветтер зауважив, що Німеччина поки що не поставила жодної далекобійної системи озброєння, тому заяви Мерца наразі не мають практичного значення для України. Він закликав федеральний уряд вжити конкретних заходів, адже ракети Mars II та Panzerhaubitze 2000 мають значно меншу дальність стрільби.

Політик Партії зелених Антон Хофрайтер також підтримав ідею поставок Taurus, назвавши заяву Мерца «димовою завісою», поки ракети не будуть реально передані Україні. Він підкреслив, що лише Taurus здатні уражати ключові військові об’єкти російської армії в прикордонних регіонах.

Експерт з безпеки Ніко Ланге вважає, що постачання Taurus має сенс лише за умови одночасної передачі боєприпасів і зброї, здатних вражати цілі на великих відстанях. За його словами, такі ракети можуть загрожувати аеродромам, з яких російські літаки запускають удари по Україні, що суттєво посилить протиповітряну оборону країни.

Водночас голова Лівого альянсу Сари Вагенкнехт висловила критику щодо можливих поставок далекобійної зброї. Вона назвала зміну позиції канцлера щодо озброєнь «абсолютно безвідповідальною» і попередила, що постачання ракет Taurus, які можуть вражати російські міста, фактично означатиме оголошення війни Москві.

Вагенкнехт також закликала до проведення референдуму щодо політики Німеччини стосовно України, зокрема щодо заборони на постачання ракет Taurus. Вона звернула увагу на те, що федеральний уряд спочатку засекретив поставки зброї, а тепер скасовує обмеження на дальність, що може свідчити про наміри реально передати ці ракети.

Два тижні тому Мерц у інтерв’ю ZDF заявив, що наразі немає планів постачати крилаті ракети Taurus Україні і що це питання не обговорюється публічно. Він також наголосив, що не має наміру проводити публічні дебати щодо цього питання.