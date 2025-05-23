Німеччина вперше за понад вісімдесят років розмістила свої війська за межами країни, що стало важливою подією в історії. У Вільнюсі канцлер ФРН Фрідріх Мерц та міністр оборони Борис Пісторіус урочисто відкрили 45-ту бронетанкову бригаду Бундесверу, до складу якої увійдуть 4 800 солдатів і 200 цивільних працівників.

Ця бригада стане частиною посиленої присутності НАТО на східному фланзі Альянсу і планується, що вона досягне повної бойової готовності до 2027 року. Створення бригади стало відповіддю на російське вторгнення в Україну, яке відбулося у 2022 році.

Мерц підкреслив, що Німеччина разом із партнерами рішуче налаштована захищати територію Альянсу, адже безпека балтійських союзників є важливою для всієї Європи. Під час спільної пресконференції з президентом Литви Гітанасом Наусєдою канцлер зазначив, що “агресивний ревізіонізм Росії” становить загрозу не лише для України, а й для всього європейського континенту.

Президент Литви висловив подяку Німеччині за підтримку та повідомив про плани досягти нового стандарту НАТО – 5% ВВП на оборону вже наступного року. У відповідь Мерц зазначив, що Німеччина, як найбільша економіка Європи, планує виділяти 3,5% ВВП на військову техніку та 1,5% на інфраструктуру подвійного призначення до 2032 року.

Канцлер окреслив нову військово-оборонну стратегію Німеччини як продовження курсу, започаткованого Олафом Шольцем. Він пообіцяв зробити Бундесвер “найсильнішою звичайною армією в Європі”, зокрема шляхом скасування конституційного боргового обмеження для збільшення оборонного бюджету.

На фоні занепокоєння щодо неоднозначної позиції Дональда Трампа щодо зобов’язань НАТО, Мерц запевнив, що немає жодних ознак можливого виведення американських військ з Європи. Він також підкреслив важливість посилення обороноздатності Європи та збільшення виробництва озброєння.

Для стимулювання набору на службу в Литві Німеччина нещодавно ухвалила зміни до законодавства, які передбачають гнучкий графік, надбавки та додаткову оплату за роботу за кордоном. Міністерка оборони Литви Довіле Шакалєне в інтерв’ю зазначила, що відлякування агресора є критично важливим завданням, адже “кожен литовець розуміє: якщо росіяни прийдуть, не пощадять нікого”.