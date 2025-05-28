Німеччина скасовує експрес-натуралізацію: нові правила громадянства

Про це повідомляє DW.

Німецький уряд ухвалив законопроєкт, що скасовує “експрес-натуралізацію” – можливість отримання громадянства за три роки за умови особливих досягнень. Цей крок є частиною коаліційної угоди між консерваторами та соціал-демократами, і його мета – посилити вимоги до інтеграції іноземців у німецьке суспільство.

Законопроєкт, ініційований міністром внутрішніх справ Александером Добріндтом, вже отримав підтримку уряду і незабаром буде представлений бундестагу. Міністр підкреслив, що три роки – це занадто короткий термін для повноцінної інтеграції, тому громадянство має надаватися лише після завершення цього процесу.

Крім скасування “експрес-натуралізації”, новий законопроєкт також вводить обмеження для певних категорій біженців щодо возз’єднання з родинами, які залишилися на батьківщині. За словами Добріндта, це допоможе зменшити кількість прохачів притулку та усунути додаткові стимули для нелегальної міграції.

Варто зазначити, що норма про прискорене отримання громадянства була запроваджена попереднім урядом, до складу якого входили соціал-демократи, “зелені” та ліберали, і діяла з червня 2024 року. Вона дозволяла отримати громадянство не за п’ять, а за три роки за умови “особливо позитивних інтеграційних досягнень”.

Зміни, запропоновані новим законопроєктом, мають на меті зробити процес натуралізації більш суворим і орієнтованим на глибоку інтеграцію, що, на думку уряду, сприятиме стабільності та безпеці в країні.