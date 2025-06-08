Німеччина розширює мережу бомбосховищ через загрозу війни

Про це заявляє медіа The Guardian

Німеччина планує розширити мережу бомбосховищ та укриттів у відповідь на загрозу з боку Росії. Про це заявив Ральф Тіслер, голова Федерального відомства з питань цивільного захисту та допомоги в разі стихійних лих (BBK), у коментарі для The Guardian.

Він підкреслив, що країна повинна бути готовою до можливого нападу протягом найближчих чотирьох років, адже нинішній рівень підготовки є недостатнім. Тіслер зазначив, що Німеччина повинна усвідомити серйозність ситуації, яка склалася в Європі.

“Протягом тривалого часу в Німеччині була поширена думка, що війна – це не той сценарій, до якого потрібно готуватися. Це змінилося. Ми стурбовані ризиком великої агресивної війни в Європі.” – Ральф Тіслер

Тіслер закликав до активних дій на національному рівні для перетворення різних підземних споруд, таких як тунелі, станції метро, підземні гаражі та підвали громадських будівель, на захисні укриття. Основна мета – швидко створити місця для укриття одного мільйона людей. Комплексний план буде представлений пізніше цього літа.

Він також зазначив, що будівництво нових укриттів вимагатиме значних витрат і часу, тому важливо використовувати вже існуючі споруди. З приблизно 2000 бункерів, що залишилися з часів холодної війни, лише близько 580 перебувають у робочому стані, і більшість з них потребують серйозної реконструкції. Ці укриття можуть вмістити близько 480 тисяч людей, що становить лише 0,5% населення Німеччини.

Для порівняння, у Фінляндії є 50 000 захисних кімнат, що відповідає 4,8 мільйонам людей або 85% населення країни.

Тіслер також акцентував увагу на необхідності вдосконалення інформаційних систем, таких як мобільні додатки та дорожні знаки, для інформування населення про місця укриття, а також модернізації попереджувальних сирен. Існуючі додатки потребують покращення захисту від хакерських атак.

Голова BBK звернувся до уряду Фрідріха Мерца з проханням забезпечити фінансування для реалізації цих ініціатив. Хоча уряд визнає важливість цих заходів, офіційних коштів на проект поки що не виділено.