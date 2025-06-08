Німеччина розширює мережу бомбосховищ через загрозу війни

Про це заявляє медіа The Guardian
Німеччина планує розширити мережу бомбосховищ та укриттів у відповідь на загрозу з боку Росії. Про це заявив Ральф Тіслер, голова Федерального відомства з питань цивільного захисту та допомоги в разі стихійних лих (BBK), у коментарі для The Guardian.
Він підкреслив, що країна повинна бути готовою до можливого нападу протягом найближчих чотирьох років, адже нинішній рівень підготовки є недостатнім. Тіслер зазначив, що Німеччина повинна усвідомити серйозність ситуації, яка склалася в Європі.
“Протягом тривалого часу в Німеччині була поширена думка, що війна – це не той сценарій, до якого потрібно готуватися. Це змінилося. Ми стурбовані ризиком великої агресивної війни в Європі.”
Тіслер закликав до активних дій на національному рівні для перетворення різних підземних споруд, таких як тунелі, станції метро, підземні гаражі та підвали громадських будівель, на захисні укриття. Основна мета – швидко створити місця для укриття одного мільйона людей. Комплексний план буде представлений пізніше цього літа.
Він також зазначив, що будівництво нових укриттів вимагатиме значних витрат і часу, тому важливо використовувати вже існуючі споруди. З приблизно 2000 бункерів, що залишилися з часів холодної війни, лише близько 580 перебувають у робочому стані, і більшість з них потребують серйозної реконструкції. Ці укриття можуть вмістити близько 480 тисяч людей, що становить лише 0,5% населення Німеччини.
Для порівняння, у Фінляндії є 50 000 захисних кімнат, що відповідає 4,8 мільйонам людей або 85% населення країни.
Тіслер також акцентував увагу на необхідності вдосконалення інформаційних систем, таких як мобільні додатки та дорожні знаки, для інформування населення про місця укриття, а також модернізації попереджувальних сирен. Існуючі додатки потребують покращення захисту від хакерських атак.
Голова BBK звернувся до уряду Фрідріха Мерца з проханням забезпечити фінансування для реалізації цих ініціатив. Хоча уряд визнає важливість цих заходів, офіційних коштів на проект поки що не виділено.
Інші теми, які вам можуть сподобатися:
- Німеччина планує звернутися до Європейського суду ООН щодо законності повернення мігрантів на кордоні, дотримуючись Дублінського регламенту ЄС.
- Україна та Фінляндія створили коаліцію для будівництва цивільних укриттів із залученням 14 млрд євро.
- Життя у Херсоні під час війни: медицина, освіта, культура та спільнота в підземних укриттях.