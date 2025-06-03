Кібератаки в Німеччині 2024: масштаби, збитки та заходи безпеки

Про даними повідомлює Reuters.

У 2024 році Німеччина зазнала безпрецедентного рівня кібератак, зафіксувавши понад 131 тисячу атак на своїй території. Згідно з інформацією, наданою Reuters, ще 210 тисяч атак було здійснено з-за кордону. Більшість з цих злочинних дій пов’язують із проросійськими та антиізраїльськими хакерськими угрупованнями.

Основними мішенями для хакерів стали державні та федеральні установи, де зловмисники використовували шкідливі програми для викрадення та копіювання конфіденційних даних. Загальні збитки від цих кібератак в Німеччині оцінюються в понад 178 мільярдів євро.

У відповідь на цю загрозу уряд Німеччини планує посилити законодавчі повноваження органів влади, щоб ефективніше боротися з кіберзлочинністю, а також запровадити більш суворі стандарти безпеки для компаній.

“Кіберзлочинність становить дедалі більшу загрозу нашій безпеці. Вона стає дедалі агресивнішою, але наші контрстратегії також стають більш професійними.” – Александер Добріндт, міністр внутрішніх справ Німеччини

Крім того, раніше уряд Великої Британії оголосив про активізацію наступальних кібератак проти держав, таких як Росія та Китай. Це стало першим випадком, коли міністр відкрито підтвердив початок кібератак на інші країни.