Німеччина фінансує виробництво далекобійної зброї для України у 2025 році

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, оголосив про важливу ініціативу щодо фінансування виробництва далекобійної зброї в Україні. Ця угода була досягнута під час його зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим в рамках Контактної групи, що займається питаннями оборони України.
Пісторіус зазначив, що вже цього року планується виготовлення значної кількості далекобійної зброї.
“Перші системи можуть бути розгорнуті в українських збройних силах всього за кілька тижнів. Ми також домовилися продовжити постачання систем протиповітряної оборони, зброї та боєприпасів, і ми фінансуємо і це також стає все більш важливим на нинішньому етапі війни, ремонтні потужності в Україні, а також значну частину супутникового зв’язку.”
Хоча міністр не розкрив деталі щодо конкретних видів далекобійної зброї, відомо, що на початку травня 2025 року президент України Володимир Зеленський дав доручення прискорити розробку української балістичної зброї.
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