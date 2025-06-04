Німеччина фінансує виробництво далекобійної зброї для України у 2025 році

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, оголосив про важливу ініціативу щодо фінансування виробництва далекобійної зброї в Україні. Ця угода була досягнута під час його зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим в рамках Контактної групи, що займається питаннями оборони України.

Пісторіус зазначив, що вже цього року планується виготовлення значної кількості далекобійної зброї.

“Перші системи можуть бути розгорнуті в українських збройних силах всього за кілька тижнів. Ми також домовилися продовжити постачання систем протиповітряної оборони, зброї та боєприпасів, і ми фінансуємо і це також стає все більш важливим на нинішньому етапі війни, ремонтні потужності в Україні, а також значну частину супутникового зв’язку.”

– Борис Пісторіус

Хоча міністр не розкрив деталі щодо конкретних видів далекобійної зброї, відомо, що на початку травня 2025 року президент України Володимир Зеленський дав доручення прискорити розробку української балістичної зброї.