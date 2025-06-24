Німеччина збільшує оборонний бюджет і державний борг до 2029 року

Як повідомляє DW

Уряд Німеччини, очолюваний канцлером Фрідріхом Мерцом, затвердив нові поправки до бюджетного плану, які передбачають безпрецедентне збільшення оборонного бюджету та рекордний рівень нової заборгованості.

24 червня, як повідомляє DW, уряд ухвалив пропозиції міністра фінансів Ларса Клінґбайля щодо бюджету на 2025 рік, а також ключові показники бюджету на 2026 рік і подальше фінансове планування до 2029 року.

Згідно з ухваленими рішеннями, нова державна заборгованість складе 81,8 мільярда євро у 2025 році, а в наступні роки вона зросте до 89,3 мільярда у 2026-му, 87,5 мільярда у 2027-му, 115,7 мільярда у 2028-му та 126,1 мільярда у 2029-му.

Протягом наступних п’яти років загальна сума державної заборгованості досягне приблизно 847 мільярдів євро. Ці кошти будуть спрямовані на збільшення фінансування армії та покриття дефіциту бюджету. Водночас, це призведе до значного зростання витрат на обслуговування державного боргу.

Очікуване різке зростання нової заборгованості з 2028 року пов’язане з тим, що з цього часу оборонні витрати знову фінансуватимуться з основного бюджету, а не зі спеціального фонду Бундесверу, створеного для підвищення обороноздатності Німеччини в умовах війни Росії проти України.

Згідно з планом, загальні бюджетні витрати у 2025 році зростуть на 6,1% і становитимуть 503 мільярди євро. У 2026 році вони досягнуть 519,5 мільярда євро, у 2027-му – 512,7 мільярда, у 2028-му – 550,4 мільярда, а у 2029-му – 573,8 мільярда євро.

Уряд планує поетапне збільшення оборонних витрат з 62,4 мільярда євро у 2025 році до 152,8 мільярда євро у 2029-му. Це стало можливим завдяки скасуванню “боргового гальма” – обмеження на збільшення державної заборгованості – та відповідній поправці до Основного закону ФРН новою коаліцією.

18 березня Бундестаг підтримав ініціативу Фрідріха Мерца про інвестування до 1 трильйона євро в армію та інфраструктуру країни, що також розблокувало 3 мільярди євро допомоги для України в рамках військової підтримки.