Німеччина знімає обмеження на далекобійну зброю для України

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц на форумі, організованому німецьким телеканалом WDR

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив про зняття обмежень на постачання далекобійної зброї для України, що стало результатом спільного рішення Німеччини, Франції, Великої Британії та США. Цю важливу заяву він зробив під час форуму, організованого німецьким телеканалом WDR.

«Тепер немає жодних обмежень на дальність зброї, яку ми постачаємо Україні – це стосується як Великої Британії, так і Франції, а також нашої країни та США. Це означає, що Україна має можливість захищатися, зокрема, завдаючи ударів по військовим цілям на території Росії», – підкреслив Мерц.

Раніше Україні було заборонено використовувати таку зброю, за винятком окремих випадків, але тепер ситуація змінилася. Канцлер уточнив, що йдеться про «далекобійний вогонь», що дозволяє Україні вражати військові об’єкти, розташовані глибоко на території противника.

Мерц також звернув увагу на жорстокість російських атак на цивільні об’єкти, такі як міста, дитячі садки, лікарні та будинки для літніх людей. «Україна не вдається до таких дій, і ми надаємо великого значення тому, щоб це залишалося так», – додав він.

Канцлер підкреслив, що країна, яка може захищатися лише на своїй території, не отримує належного захисту. Тепер же захист України включає можливість завдання ударів по військовій інфраструктурі на території Росії, що є важливим кроком у боротьбі з агресором.

Ця зміна в політиці є значним сигналом підтримки України з боку західних союзників і відкриває нові можливості для оборони та контрнаступу у війні з Росією.