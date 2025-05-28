Німеччина скасовує обмеження на постачання далекобійної зброї для України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

28 травня 2025 року канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні, де оголосив про важливе рішення щодо скасування обмежень на постачання далекобійної зброї для України. Цю інформацію він озвучив під час спільної пресконференції.

Мерц підкреслив, що «сьогодні наші міністри оборони підпишуть угоду про наміри, що стосується придбання далекобійних систем, які виробляються в Україні. Тепер не буде жодних обмежень на постачання далекобійної зброї, що дозволить Україні ефективно захищати свою територію та уражати військові цілі за її межами. Це відкриває нову етап військово-промислової співпраці між нашими країнами, яка має великий потенціал», – зазначив канцлер.

Відповідаючи на запитання журналістів, він уточнив, що угода передбачає тісну співпрацю та спільне виробництво далекобійної зброї. «Ми прагнемо реалізувати це виробництво та підтримувати спільні ініціативи. Поки що деталі не будуть розголошені, але головне – забезпечити українську армію всім необхідним для успішної оборони», – додав Мерц.

Ця новина є важливим кроком у зміцненні обороноздатності України та розвитку співпраці між Німеччиною та Україною. Ситуація продовжує розвиватися, і нові деталі можуть з’явитися найближчим часом.