Ларс Клінгбайль спростував зміни у політиці постачання зброї Україні

Про це повідомляє німецький телеканал NTV, посилаючись на заяву Клінгбайля.

Ларс Клінгбайль, віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини, спростував чутки про зміни в політиці ФРН щодо обмежень на дальність ударів західної зброї по Росії. Він підкреслив, що в рамках урядової коаліції не було досягнуто нових домовленостей, які б переглядали існуючий курс у цьому питанні.

Цю інформацію оприлюднив німецький телеканал NTV, посилаючись на заяву Клінгбайля. Віцеканцлер, який також є співголовою Соціал-демократичної партії (СДПН), зазначив, що жодних змін у політиці щодо обмежень на дальність поставленої Україні зброї не відбулося.

«Немає нових рішень з цього питання. Ми домовилися не обговорювати публічно постачання та види озброєнь. Щодо дальності, я хочу підкреслити, що немає жодних нових домовленостей, які б виходили за межі того, що робив попередній уряд», – заявив Клінгбайль під час пресконференції в Берліні.

26 травня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Німеччина, разом із Францією, Великою Британією та США, більше не має обмежень на постачання далекобійної зброї Україні.

Попередній канцлер Олаф Шольц, представник соціал-демократів, виступав проти надання Україні можливості завдавати удари по російській території, вказуючи на те, що це «несумісно з його особистою позицією». Натомість Мерц, лідер Християнсько-демократичної партії (ХДС), підтримував постачання Україні ракет Taurus, що Шольц неодноразово відкидав.

30 квітня Соціал-демократична партія проголосувала за коаліційну угоду з блоком ХДС/ХСС, що відкрило шлях для Фрідріха Мерца на посаду канцлера ФРН та формування нового уряду. 28 квітня ХДС оголосила склад міністрів нового уряду, а 5 травня лідери СДПН та ХДС/ХСС підписали коаліційну угоду. 6 травня Бундестаг обрав Мерца новим канцлером Німеччини з другої спроби.