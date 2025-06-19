Мартін Єгер став новим президентом німецької Служби зовнішньої розвідки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Кабінет міністрів Німеччини призначив Мартіна Єгеря, який наразі обіймає посаду посла Німеччини в Україні, новим президентом Служби зовнішньої розвідки (BND). Про це стало відомо під час пресконференції, що відбулася 18 червня, де інформацію озвучив заступник речника уряду Штеффен Майєр.

Поки що не оголошено точну дату, коли Мартін Єгер почне виконувати свої обов’язки на новій посаді.

Єгер представляє Німеччину в Україні з липня 2023 року, і його ім’я все ще можна знайти на офіційному сайті посольства.

60-річний дипломат замінить на цій посаді 62-річного Бруно Каля, який після дев’яти років керівництва BND планує стати представником Німеччини при Святому Престолі у Ватикані.

Служба зовнішньої розвідки (BND) тісно співпрацює з Федеральним відомством із захисту Конституції (BfV), яке відповідає за внутрішню безпеку, а також зі Службою військової контррозвідки (MAD), що спеціалізується на питаннях, пов’язаних із Збройними силами.