Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Німеччина активно виступає проти запуску газопроводу “Північний потік 2”, який має з’єднати країну з Росією. Цю позицію висловив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні 28 травня.

Мерц підкреслив: “Від імені Німеччини можу сказати, що ми зробимо все можливе, щоб Nord Stream 2 не запрацював”. Ці слова свідчать про рішучість Німеччини в питанні енергетичної безпеки та підтримки України.

Крім того, канцлер прокоментував нещодавні пропозиції Кремля щодо можливих переговорів. Він зазначив, що “Москва намагається виграти час”. Мерц також звернув увагу на те, що повітряні атаки на Київ свідчать не про прагнення до миру, а про продовження агресивної війни.

На його думку, такі дії є “ляпасом в обличчя всім, хто прагне досягти припинення вогню в Україні, Європі та США”. У зв’язку з цим, канцлер наголосив на необхідності посилення тиску на Росію з боку Німеччини та її партнерів.

Ця ситуація продовжує розвиватися, і новини з цього питання будуть оновлюватися.