Німеччина планує купити системи Patriot для України – Конференція URC 2025

Про це у четвер, 10 липня, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на Конференції з відновлення України у Римі, пише Reuters.

Німеччина висловила готовність придбати додаткові системи протиповітряної оборони Patriot у США для подальшої передачі Україні. Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час Конференції з відновлення України, що проходить у Римі 10 липня, за інформацією Reuters.

Мерц також зазначив, що нещодавно звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням про надання систем Patriot. Він підкреслив, що хоча Сполучені Штати мають потребу в деяких системах для власних цілей, “у них їх також багато”.

Проте, за словами канцлера, остаточне рішення щодо можливих поставок ще не ухвалено.

Конференція з відновлення України у Римі (URC 2025)

Конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) проходить 10–11 липня у Римі. Це вже четверта міжнародна зустріч високого рівня, присвячена підтримці відновлення та реформ в Україні після війни. Попередні конференції відбулися в Лугано, Лондоні та Берліні.

URC 2025 організована урядами України та Італії за участю Єврокомісії, міжнародних фінансових установ, представників бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади.

Основною метою конференції є мобілізація політичної, фінансової та технічної підтримки України, зокрема через залучення приватного капіталу, розвиток людського потенціалу, відновлення громад і регіонів, а також сприяння євроінтеграційним реформам.

Президент України прибув до Рима 9 липня, де провів зустрічі з Папою Римським Левом XIV, спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом, а також з президентом Італії Серджо Маттареллою.