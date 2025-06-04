Німеччина готує нові жорсткі санкції проти Росії у співпраці з ЄС і Великою Британією

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Німеччина готує нові, більш жорсткі санкції проти Росії, перебуваючи в активному діалозі з Євросоюзом та Великою Британією. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час підсумків 28-ї зустрічі “Рамштайн”, що відбулася 4 червня.

“Ми вже кілька разів обговорювали це питання, і, я думаю, мова йде про дні. Очікуються нові, жорсткіші санкції. Але це не залежить особисто від мене – це рішення всього уряду Німеччини.” – Борис Пісторіус

Пісторіус зазначив, що Німеччина активно співпрацює з Європейським Союзом, Великою Британією та іншими союзниками для розробки подальших санкцій. Однак він не зміг надати конкретних деталей щодо цих заходів.

У свою чергу, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підкреслив важливість продовження тиску на Москву, щоб змусити її сісти за стіл переговорів.

“Тиск на Москву має зростати, щоб змусити її серйозно сісти за стіл переговорів. Україна вже показала, що готова до миру.” – Джон Гілі

Гілі також висловив повагу Україні за успішну операцію “Павутина”, проведену на військових аеродромах Росії 1 червня.