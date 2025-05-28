Німеччина надає Україні військову допомогу на 5 мільярдів євро у 2025 році

Як повідомляють дані із Міноборони України та Міноборони ФРН

Німеччина оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 5 мільярдів євро, що вже отримало схвалення Бундестагу. Цю інформацію підтвердили Міністерства оборони України та Німеччини.

У рамках цього пакету Німеччина забезпечить українські Сили оборони додатковими артилерійськими боєприпасами, наземним озброєнням, стрілецькою зброєю та системами протиповітряної оборони. Також передбачена підтримка в галузі зв’язку та медичних послуг.

Крім того, Київ і Берлін підписали угоду, що стосується фінансування виробництва далекобійного озброєння в Україні. За словами представників німецького оборонного відомства, значна частина цього озброєння має бути виготовлена у 2025 році, а перші системи можуть бути готові вже за кілька тижнів, що забезпечить їх швидке постачання до Збройних Сил України.

Також Україна уклала контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем протиповітряної оборони IRIS-T та відповідних ракет. Загальна вартість цієї угоди становить 2,2 мільярда євро.

На спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Берліні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував підписання угоди про виробництво далекобійної зброї. Він зазначив, що спільне виробництво може відбуватися як в Україні, так і в Німеччині.

Нагадаємо, що 7 травня Німеччина вже передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли гаубиці Zuzana-2 та ракети для систем ППО IRIS-T. Це була перша військова підтримка з боку Берліна після обрання Мерца канцлером ФРН 6 травня.