Німеччина не ухвалила рішення про передачу ракет Taurus Україні

Про це пише Bild

Німецький уряд поки що не ухвалив рішення про передачу Україні крилатих ракет Taurus, і це питання не буде вирішене під час запланованого візиту президента України Володимира Зеленського до Берліна 28 травня. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Нещодавня заява Фрідріха Мерца про зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю викликала спекуляції щодо можливого постачання ракет Taurus Україні. Проте наразі жодних офіційних рішень не було ухвалено.

Bild зазначає, що канцлер Олаф Шольц скасував обмеження на дальність стрільби для німецької зброї після активізації російських військ у Харківській області в травні 2024 року. Інші союзники, такі як Великобританія, США та Франція, також вжили подібних заходів. Однак Німеччина досі не надала Україні жодної зброї з дальністю понад 85 кілометрів, що є максимальною дальністю системи “Mars II”.

Згідно з інформацією Bild, джерела в уряді Німеччини підтверджують, що питання постачання ракет Taurus залишається відкритим. Мерц залишає це питання невизначеним з огляду на стратегічні міркування, щоб не дати Москві зрозуміти подальші кроки союзників України.

26 травня канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина, разом із Францією, Великою Британією та США, більше не має обмежень на постачання далекобійної зброї Україні. Однак 27 травня віцеканцлер і міністр фінансів Ларс Клінгбайль спростував будь-які зміни в політиці Німеччини щодо обмежень на удари по території Росії, підкресливши, що в урядовій коаліції не було нових домовленостей про зміну курсу.

Попередній канцлер Олаф Шольц, представник соціал-демократів, виступав проти надання Україні можливості завдавати удари по російській території, вважаючи це “несумісним з його особистою позицією”. Натомість Мерц, лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС), який підтримує передачу ракет Taurus, неодноразово критикував позицію Шольца.