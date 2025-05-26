Німеччина модернізує армію до 2029 року: новий план оборони

Про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційний документ.

Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Карстен Бройер оголосив про новий план, згідно з яким до 2029 року армія країни повинна бути повністю забезпечена сучасною зброєю та необхідними матеріальними ресурсами. Цей наказ, підписаний 19 травня, визначає пріоритети, які потрібно реалізувати в найкоротші терміни.

У документі, що отримав назву “Пріоритетні напрямки підвищення боєготовності”, зазначається, що Німеччина зможе досягти поставлених цілей завдяки фінансовим можливостям, які з’явилися внаслідок зменшення боргових зобов’язань у березні цього року.

План передбачає першочергові закупівлі та розробки озброєння, які частково відповідають рекомендаціям НАТО. Одним із ключових аспектів є зміцнення протиповітряної оборони, зокрема для протидії безпілотникам.

Згідно з інформацією, отриманою від джерел, НАТО наполягає на тому, щоб Німеччина збільшила свої оборонні можливості в сфері протиповітряних систем щонайменше в чотири рази, включаючи як системи великої дальності, такі як Patriot, так і системи малої дальності.

Ще одним важливим завданням є розвиток можливостей для нанесення точних ударів на відстань понад 500 кілометрів, що дозволить уражати цілі в глибині території противника. Бройер також наказав збільшити кількість сховищ для зберігання поповнених запасів боєприпасів.

За словами Бройера та інших військових експертів НАТО, до 2029 року Росія може відновити свої військові сили до рівня, достатнього для нападу на країни Альянсу. У жовтні 2024 року керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль зазначив, що Росія зможе атакувати територію країн-членів НАТО протягом найближчих шести років.

Каль підкреслив, що Кремль розглядає Захід, зокрема Німеччину, як “ворога”, оскільки країна є другим за величиною прихильником України. Це підвищує ймовірність того, що НАТО в певний момент застосує свій пункт про взаємну оборону.