Рекордна кількість нових громадян у Німеччині у 2024 році

Про це повідомила газета Welt am Sonntag, яку видання Handelsblatt

У 2024 році Німеччина зафіксувала рекордну кількість нових громадян – майже 250 тисяч осіб отримали німецькі паспорти. Це найвищий показник з моменту початку моніторингу у 2000 році. Основною причиною такого зростання стало спрощення законодавства щодо набуття німецького громадянства. Цю інформацію оприлюднила газета Welt am Sonntag, на яку посилається видання Handelsblatt.

Згідно з даними опитування, проведеного Welt, у 2024 році 249 901 особа отримала німецьке громадянство в 13 федеральних землях. Варто зазначити, що три федеральні землі – Саксонія, Саксонія-Ангальт та Шлезвіг-Гольштейн – не надали своїх даних у відповідь на запити журналістів. Раніше, у 2023 році, також був зафіксований рекордний показник – 200 095 нових громадян.

Зміни в законодавстві, які набрали чинності 27 червня 2024 року, значно спростили процес отримання громадянства. Тепер іммігранти можуть стати громадянами Німеччини за 5 років замість 8, а за наявності “особливих інтеграційних досягнень” – навіть за 3 роки. Крім того, нові реформи дозволяють мати множинне громадянство, що означає, що нові громадяни не зобов’язані відмовлятися від своїх попередніх паспортів.

“Багато людей, які прибули до нас під час великих міграційних хвиль 2015 і 2016 років, уже подали заяви або подають їх зараз.” – Гельмут Деді, генеральний директор Німецької спілки міст

Нова коаліція Німеччини планує скасувати прискорену натуралізацію після 3 років, але це питання ще має бути розглянуте та проголосоване Бундестагом.