Про це повідомили в МЗС Німеччини

З 1 липня Німеччина посилила контроль над “тіньовим флотом” Російської Федерації, запровадивши нові заходи перевірки танкерів, які проходять через її територіальні води. Це рішення було оголошено Міністерством закордонних справ Німеччини.

Відтепер танкери, що рухаються територією Німеччини, повинні мати страхове покриття на випадок шкоди, викликаної нафтовим забрудненням. Багато з цих суден уникають співпраці з надійними страховими компаніями, що ускладнює перевірку їхнього страхового статусу та доступ до європейських портів.

“Ми повинні посилити нашу пильність у Балтійському морі щодо ‘тіньового флоту’. Запитуючи про статус страхування, ми додаємо ще один елемент до нашої картини ситуації. Чим повніша картина, тим швидше ми зможемо вжити заходів разом з нашими країнами-партнерами в регіоні Балтійського моря, зокрема включити до списку судна, на які поширюються санкції.” – Патрік Шнідер, міністр транспорту Німеччини

У Міністерстві закордонних справ Німеччини зазначили, що ці дії є частиною більш широких європейських зусиль, спрямованих на боротьбу з російським “тіньовим флотом”, підвищення безпеки на морі та захист морського середовища. “Тіньовий флот” складається з нафтових танкерів, багато з яких є застарілими, використовують небезпечні методи судноплавства та обходять санкції.

У разі виявлення порушень судна можуть підлягати різним заходам, включаючи посилений контроль в Європі або внесення до санкційних списків.

Нові правила стосуються суден, що прямують на схід від німецького острова Фемарн у Балтійському морі. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль підкреслив, що ці заходи спрямовані на “посилення тиску на російський тіньовий флот і захист життєвого простору Балтійського моря”.