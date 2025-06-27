Німеччина призупинила воззʼєднання сімей біженців: нові обмеження та наслідки

Про це повідомляє Tagesschau.

Парламент Німеччини ухвалив рішення про призупинення права біженців на воззʼєднання сімей. Відтепер особи, які шукають притулок, не зможуть залишатися в країні лише на підставі того, що їхні родичі вже проживають у Німеччині. Цю інформацію повідомляє Tagesschau.

Протягом наступних двох років квота на воззʼєднання родичів біженців, які мають додатковий захист, більше не буде діяти. Тепер воззʼєднання сімей обмежиться лише подружжям та неповнолітніми дітьми. Також неповнолітні, які прибули до Німеччини без батьків, зможуть воззʼєднатися з ними.

Згідно з Женевською конвенцією про статус біженців, особи, які отримали притулок або мають статус біженця, мають право перевозити своїх близьких родичів.

Уряд Німеччини вважає, що призупинення воззʼєднання сімей для біженців дозволить зменшити кількість шукачів притулку в країні на 12 тисяч осіб щорічно. Крім того, це має на меті зруйнувати “бізнес-модель” злочинних угруповань та торговців людьми.

“Зупинка воззʼєднання сімей для біженців скоротить кількість шукачів притулку у країні на 12 тисяч щорічно. Також це зруйнує бізнес-модель злочинних угруповань та торговців людьми.”

Опозиційні партії в парламенті Німеччини назвали цей закон “безжальним” і таким, що “викликає страждання” у людей, особливо у дітей.

Законопроект підтримала коаліція, до якої входять партія канцлера Фрідріха Мерца ХДС, СДПН та праворадикальна “Альтернатива для Німеччини”. Проти виступили “Зелені” та “Ліві”.

Крім того, стало відомо, що Німеччина планує звернутися до Європейського суду ООН з проханням винести рішення щодо законності повернення мігрантів на кордоні.

Німеччина посилює законодавство щодо мігрантів на фоні зростання популярності партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD). Уряд прагне запобігти радикальній політиці AfD, яка спрямована проти мігрантів.