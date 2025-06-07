Німеччина оскаржить законність повернення мігрантів до ЄС у суді ООН

Про це повідомляє DW.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт оголосив про намір країни звернутися до Європейського суду ООН з метою отримання рішення щодо законності повернення мігрантів на кордоні. Цю інформацію оприлюднило видання DW.

Згідно з даними, 9 травня німецький суд визнав, що прикордонники неправомірно відмовили трьом громадянам Сомалі у вʼїзді до Німеччини з Польщі, оскільки вони шукали притулку. Варто зазначити, що частина території Сомалі не контролюється урядом, а в країні діють різні бойові угруповання.

Судове рішення зобов’язує Німеччину дотримуватися так званого Дублінського регламенту Європейського Союзу, який передбачає, що країна повинна розглянути заявки на надання притулку від мігрантів, перш ніж ухвалити рішення про їх повернення до країни, з якої вони прибули.

Дублінський регламент вказує, що мігранти, які шукають притулок, повинні подавати свої заявки в першій країні ЄС, до якої вони прибули, і це не дозволяє країнам відмовляти у вʼїзді без належного розгляду справи.

Александр Добріндт також зазначив, що уряд підготує обґрунтування для застосування спеціального положення законодавства ЄС, яке дозволяє робити винятки з Дублінського регламенту в надзвичайних ситуаціях.

“Я переконаний, що наші дії відповідають європейському праву”. – Александр Добріндт

Німеччина посилює своє законодавство щодо мігрантів у відповідь на зростання популярності партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD). Уряд прагне запобігти радикалізації політики AfD, яка активно виступає з антимігрантськими заявами.