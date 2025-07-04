Німеччина продовжить довгострокову підтримку протиповітряної оборони України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус має намір продовжити ініціативу з підтримки протиповітряної оборони України, перетворивши її на довгострокову програму. Про це повідомив речник міністерства оборони Німеччини Мітко Мюллер.

За словами Мюллера, нова ініціатива є продовженням програми Immediate Action on Air Defense, в рамках якої Німеччина та її партнери зібрали близько мільярда євро для інвестицій у боєприпаси.

“Зараз міністр Пісторіус хоче продовжити цю ініціативу та перетворити її на Enduring Action on Air Defense (Тривала підтримка ППО), тобто надалі залучати підтримку серед партнерів. – Це один аспект” – Мітко Мюллер

Мюллер також зазначив, що під час поїздки до США в липні міністр Пісторіус планує обговорити питання підтримки ППО України зі своїм американським колегою Пітом Гегсетом.

Речник підкреслив важливість виробничих потужностей для постачання озброєнь, вказуючи на високий попит на такі засоби у світі через загрозу з боку Росії.

“Вирішальним для постачання озброєнь є саме виробничі потужності. Це важливо розуміти. Такі речі неможливо просто взяти з полиці. Через російську загрозу попит у всьому світі дуже високий. Наша спеціальна група щодня працює над тим, щоб якомога краще підготувати ці постачання та якнайшвидше їх здійснити. Попри це, двосторонні та багатосторонні домовленості мають надзвичайно велике значення, щоб у разі потреби залучити наявні ресурси” – Мітко Мюллер

Крім того, стало відомо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову 3 липня, під час якої обговорили питання посилення протиповітряної оборони України.

У середині липня Борис Пісторіус відвідає США для подальшого обговорення підтримки української ППО з Пітом Гегсетом.