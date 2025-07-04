Німеччина вводить добровільну шестимісячну військову службу для посилення оборони

Про це агентству Reuters повідомили власні джерела, обізнані у цьому питанні.

У Німеччині планують ввести добровільну шестимісячну військову службу, щоб зміцнити обороноздатність країни. Цю інформацію підтвердили джерела, знайомі з ситуацією.

Уряд ФРН сподівається, що нова програма дозволить збільшити кількість підготовлених резервістів до 200 тисяч, оскільки наразі їх близько 100 тисяч. Деякі з добровольців можуть продовжити свою службу в Бундесвері.

Добровольці, які приєднаються до піврічної служби, виконуватимуть прості завдання, такі як охорона. Проте, якщо кількість охочих буде недостатньою, уряд розгляне можливість введення призову для збільшення чисельності військових.

Учасники програми зможуть продовжити навчання у сфері внутрішньої безпеки, отримати водійські права на вантажівки або пройти підготовку на танкіста.

Крім того, планується збудувати нові тимчасові казарми, щоб новобранці могли проходити навчання ближче до своїх домівок.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив сподівання, що законодавство буде ухвалене до кінця наступного місяця, а перші новобранці розпочнуть навчання з травня 2026 року.

Раніше голова Асоціації Бундесверу Андре Вюстнер підкреслював необхідність збільшення чисельності армії з нинішніх 180 тисяч до 260 тисяч солдатів, щоб відповідати вимогам НАТО та протистояти загрозам з боку Росії.