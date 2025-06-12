Німеччина збільшує військову допомогу Україні до 9 млрд євро у 2025 році

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У 2025 році Німеччина планує надати Україні 7 мільярдів євро допомоги, з можливістю збільшення цієї суми на майже 2 мільярди євро. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

На початок 2025 року Німеччина вже виділила 4 мільярди євро на підтримку України, зазначив Пісторіус.

“Останніми місяцями ми збільшили до 7 млрд цю допомогу. (Хочемо, – ред.) додати ще 1,9 млрд євро, це ще остаточно не вирішено. Однак частина з цього буде взято для фінансування проєкту далекобійної зброї. Отже, таким чином ми надамо 9 млрд євро на підтримку України.” – Борис Пісторіус

Міністр також підкреслив важливість інвестицій у виробництво далекобійної зброї в Україні.

“Вона має вироблятися і найближчим часом мають бути вже в наявності. І ми мусимо надати для цього фінанси, для того, щоб українські збройні сили могли закупити матеріали і таким чином, власне, механізми виробництва були розвантажені. Після цього ми підписали певні домовленості, які це гарантуватимуть.” – Борис Пісторіус

18 березня Бундестаг ухвалив пропозицію Фрідріха Мерца про інвестиції до 1 трильйона євро в армію та інфраструктуру Німеччини. Це рішення дозволило виділити додаткові 3 мільярди євро військової допомоги для України.