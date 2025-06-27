Німеччина підвищує мінімальну зарплату до 14,60 євро до 2027 року

Як повідомляє медіа Deutsche Welle

У Німеччині планують значне підвищення мінімальної заробітної плати, яке має відбутися до 2027 року. Комісія з питань мінімальної заробітної плати оголосила, що ставка зросте до 14,60 євро за годину, що зробить її другою за величиною в Європейському Союзі, поступаючись лише Люксембургу.

Згідно з інформацією, опублікованою Deutsche Welle, підвищення відбуватиметься в два етапи. Спочатку, на початку 2026 року, мінімальна зарплата зросте до 13,90 євро за годину, а в 2027 році вона підвищиться ще на 0,70 євро, досягнувши 14,60 євро.

Це означає, що працівники в Німеччині зможуть отримувати в середньому близько 2500 євро на місяць. Таким чином, мінімальна заробітна плата в Німеччині стане другою за розміром у ЄС, поступаючись лише Люксембургу, де вона становить 2638 євро.

Крім Німеччини, країни, такі як Бельгія, Нідерланди та Ірландія, також встановили мінімальну оплату праці, що перевищує 2000 євро на місяць.