Литва та Німеччина посилюють військову співпрацю для підтримки України

Як повідомляє Twitter-акаунт Гітанаса Науседи

Під час нещодавньої зустрічі президент Литви Гітанас Науседа обговорив з німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром важливі питання, пов’язані з підтримкою України та посиленням тиску на Росію. Цю інформацію підтвердив сам Науседа.

“Обговорив із президентом Штайнмаєром тісну співпрацю у сфері оборони, підтримку України, тиск на Росію та стратегічні інвестиції у військову мобільність. Німеччина залишається ключовим союзником у забезпеченні безпеки, стійкості та миру в Європі.” – Гітанас Науседа

Штайнмаєр підкреслив, що рішення про розміщення німецької бригади в Литві є важливим зобов’язанням Берліна щодо забезпечення безпеки цієї країни.

“Розмістивши німецьку бригаду у Литві, ми даємо довгострокову обіцянку: ваша безпека – це і наша безпека. Ця нова бригада підтверджує нашу взаємну відповідальність і демонструє відданість Альянсу. Ми знаємо, що той, хто захищає Литву, захищає Європу та європейські цінності.” – Франк-Вальтер Штайнмаєр

Улітку 2022 року Берлін зобов’язався розмістити в Литві військовий підрозділ чисельністю до бригади. Загалом планується перекинути близько п’яти тисяч німецьких військовослужбовців та цивільних осіб, частина з яких прибуде разом із сім’ями.

Очікується, що більшість бригади буде переміщено до Литви до 2026 року, а, за словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, повністю боєздатною вона стане у 2027 році.

Постійним місцем дислокації німецької бригади визначено військовий полігон у районі містечок Руднінкай і Рукла.