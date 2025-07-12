Німеччина постачає далекобійні ракети для ЗСУ до кінця липня

Як повідомляє телеканал ZDF

До кінця липня Збройні сили України отримають перші далекобійні ракети, фінансування яких забезпечила Німеччина. Про це повідомив генерал-майор Крістіан Фройдінг, головний координатор німецької військової допомоги Україні та начальник штабу планування в Міністерстві оборони ФРН.

В інтерв’ю телеканалу ZDF Фройдінг підкреслив, що Німеччина має намір продовжувати підтримувати Україну, інвестуючи в системи озброєнь, здатні діяти на великій відстані.

Генерал-майор зазначив, що йдеться про «велику тризначну кількість одиниць» ракет, які надійдуть до українських військових до кінця липня. Це стало можливим завдяки угоді між Міністерством оборони України та місцевою промисловістю, ініційованій та профінансованій Німеччиною наприкінці травня. Фройдінг наразі перебуває в Києві, де, за його словами, угоду було підписано в п’ятницю.

“Нам потрібні системи озброєння, які сягають далеко в глибину російського простору, які можуть атакувати командні пункти, аеродроми, літаки.” – Крістіан Фройдінг

Фройдінг також зазначив, що ці нові системи озброєнь «значно посилять» українську протиповітряну оборону в найближчі тижні та місяці, що є важливим кроком у зміцненні обороноздатності країни.