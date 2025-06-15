Німеччина, Франція та Великобританія пропонують переговори з Іраном щодо ядерної програми

Про це повідомлює Reuters з посиланням на міністра зароночних справ Німеччини Іоганна Вадефуля. Reuters

Німеччина, Велика Британія та Франція висловили готовність до переговорів з Іраном, щоб обговорити питання ядерної зброї та ядерної програми. Це рішення має на меті зменшити напруженість на Близькому Сході. Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

Вадефуль підкреслив, що ці країни прагнуть знизити конфлікти в регіоні. 13 червня Ізраїль завдав удару по ядерних об’єктах Ірану, на що Тегеран відповів ракетними та безпілотними атаками на ізраїльську територію.

“Я сподіваюся, що це все ще можливо. Німеччина разом з Францією та Великою Британією готова. Ми пропонуємо Ірану негайні переговори щодо ядерної програми, я сподіваюся, що пропозицію буде прийнято.” – Йоганн Вадефуль, міністр закордонних справ Німеччини

Вадефуль також висловив сподівання, що Іран та Ізраїль зможуть вжити серйозних заходів для припинення насильства вже наступного тижня. Відповідаючи на запитання про можливість падіння іранського уряду, він зазначив, що Ізраїль не має наміру скинути адміністрацію в Тегерані.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу закликав іранський народ виступити проти теократичного режиму, який, за його словами, ослаблений через ізраїльські атаки. Він назвав ці дії боротьбою проти режиму та опублікував відповідне звернення у соцмережі X.

Атака Ізраїлю на ядерні об’єкти Ірану

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по десятках цілей, включаючи об’єкти збагачення урану та військові бази.

Прем’єр Нетаньягу заявив, що метою операції є знищення ядерної інфраструктури, заводів з виробництва балістичних ракет та військових потужностей Ірану. Він підкреслив, що операція триватиме до повного виконання завдання.

Внаслідок ударів загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило державне інформагентство Ірану.

Після атаки кілька країн закрили свій повітряний простір над регіоном. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах, тоді як Іран запевнив, що серйозних пошкоджень ядерні об’єкти не зазнали.

У відповідь на ізраїльські удари Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю. 13 та 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по ключових оборонних спорудах і військових базах Ірану.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив США у причетності до ізраїльських ударів, проте Вашингтон відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран сісти за стіл переговорів щодо ядерної програми.