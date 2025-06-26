Мелоні закликає Трампа до рішучості заради миру в Україні та Газі

Як повідомлює la Repubblica, пише la Repubblica

На саміті НАТО, що проходив у Гаазі, премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні звернулася до президента США Дональда Трампа з закликом проявити таку ж рішучість, яку Сполучені Штати продемонстрували у конфлікті з Іраном, для досягнення миру в Україні та Газі.

Цю інформацію Мелоні озвучила під час брифінгу для журналістів після завершення саміту, повідомляє la Repubblica.

“Я сказала президенту Дональду Трампу та саміту, що “така ж рішучість”, що застосовувалася до війни між Ізраїлем та Іраном, “повинна бути використана також для двох інших припинень вогню – для України та для Гази”.

– Джорджа Мелоні

Саміту НАТО, що відбувся 24-25 червня в Нідерландах, передувало пленарне засідання лідерів країн-членів Альянсу, яке відбулося 25 червня за участю президента США Дональда Трампа.

Під час свого візиту до Гаази Трамп провів кілька двосторонніх зустрічей, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським. Ця зустріч тривала близько 50 хвилин, під час якої обговорювали можливість закупівлі американського озброєння для України, зокрема систем протиповітряної оборони.

Окрім того, президенти обговорили деталі переговорів між Україною та Росією, які проходили у Стамбулі.