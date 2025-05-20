Гітанас Науседа, президент Литви, висловив стурбованість щодо можливого скасування обіцянки НАТО про членство України в Альянсі, зазначивши, що це може серйозно підірвати репутацію блоку. У своєму інтерв’ю литовському радіо Žinių Radijas він підкреслив важливість підтримки України з боку НАТО.

Науседа зазначив, що на трьох останніх самітах НАТО було чітко окреслено перспективи членства України. Він вважає, що якщо Альянс вирішить відмовитися від цих обіцянок, це суттєво знизить довіру до нього. «Це буде величезним ударом по репутації НАТО», – підкреслив він.

Президент Литви також наголосив на необхідності запрошення України на червневий саміт НАТО в Гаазі, щоб Київ міг представити свою позицію з важливих питань. Науседа вважає, що Україні слід розглядати два шляхи для отримання гарантій безпеки: зміцнення своїх Збройних сил та членство в НАТО. Він вважає, що останнє є більш ефективним варіантом для країн-членів Альянсу.

«Сильна українська армія потребує близько 50 мільярдів євро на рік. Питання в тому, чи готовий Захід щороку витрачати такі значні кошти. Якщо так, це добре, але ми часто стикаємося з політичними труднощами, які ускладнюють надання необхідної підтримки», – зазначив Науседа.

Він також підкреслив, що членство в НАТО може бути найдешевшим способом забезпечити Україні гарантії безпеки. Коментуючи мирні переговори, президент Литви висловив переконання, що Володимир Путін не зацікавлений у мирі і намагатиметься уникати прямих переговорів з Володимиром Зеленським.

«Я впевнений, що Путін взагалі не зацікавлений у мирі», – сказав Науседа, додавши, що зміна цієї позиції можлива лише за умов рішучого політичного курсу з боку США.

Раніше президент України Володимир Зеленський підкреслював, що членство в НАТО є найміцнішою гарантією безпеки, але остаточне рішення залежить від США. Водночас колишній президент США Дональд Трамп висловлював думку, що Україна «не вступить в НАТО».

Згідно з інформацією ANSA, США нібито виступають проти запрошення Володимира Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться 24–25 червня в Гаазі. Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп повідомив, що рішення про запрошення президента України прийматиме генеральний секретар НАТО Марк Рютте.