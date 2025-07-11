Глобальний альянс підтримки дошкільної освіти в Україні: інвестиції та стратегія розвитку

Про це Міністерство освіти і науки України

11 липня, під час Конференції з питань відновлення України в Римі, понад 20 міжнародних партнерів об’єдналися для створення Глобального альянсу, метою якого є підтримка дошкільної освіти в Україні. Першим донором цієї ініціативи став Світовий банк, який виділив 30 мільйонів доларів. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

Ці інвестиції будуть спрямовані на розширення доступу до дошкільної освіти, покращення навчальних умов, а також на зміцнення управлінського потенціалу на місцевому рівні.

Згідно з даними Міністерства, з початку повномасштабного вторгнення Росії система дошкільної освіти в Україні зазнала серйозних втрат. Більше 320 тисяч дітей, що становить понад 20%, втратили можливість відвідувати заняття в офлайн-форматі, а рівень охоплення дошкільною освітою знизився на 25% у порівнянні з 2021 роком. Багато дитячих садків були зруйновані або пошкоджені.

“Для подолання цих викликів Міністерство освіти і науки України разом із міжнародними партнерами розробило Стратегію ранньої дошкільної освіти в межах ініціативи ‘First Steps Forward’. Новостворений альянс співпрацюватиме для реалізації цієї стратегії, інвестуючи в сектор.”

Основні напрямки співпраці з партнерами включають:

оновлення та розширення інфраструктури з урахуванням безпеки та кількості дітей у регіонах;

впровадження гнучких форматів дошкільного навчання, таких як мобільні дитсадки, домашній або робочий догляд;

забезпечення рівного доступу до освіти для всіх дітей, включаючи дітей з інвалідністю;

покращення якості підготовки вихователів та умов їх праці.

“Одна зі спільних цілей – до 2030 року забезпечити охоплення дошкільною освітою щонайменше 45–50% дітей віком до 3 років і 96% дітей віком від 3 до 6 років якісними послугами раннього розвитку – згідно з Барселонськими цілями ЄС.”

На даний момент до Глобального альянсу приєдналися країни ЄС, провідні фінансові установи та міжнародні організації, такі як Фінляндія, Бельгія, Литва, Світовий банк, ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО, GPE та інші. Очікується, що альянс буде поступово розширюватися.