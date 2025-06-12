Падіння популярності США за другого терміну Дональда Трампа – дослідження 2025

Про це свідчить дослідження Pew Research Center

З початку другого терміну Дональда Трампа міжнародна популярність Сполучених Штатів зазнала значного падіння. Це підтверджують результати дослідження, проведеного Pew Research Center, яке було опубліковане 11 червня 2025 року.

Згідно з опитуванням, більшість респондентів у 24 країнах вважають, що Трамп не здатен ефективно вирішувати важливі світові проблеми, такі як імміграція, війна між Росією та Україною, відносини з Китаєм, економічні труднощі, конфлікти на Близькому Сході та зміна клімату.

У 15 з 24 країн спостерігається зниження рівня схвалення США. Найбільше падіння зафіксовано в Польщі, а найнижчий рівень позитивного сприйняття – у Швеції, де 79% опитаних мають негативну думку про США.

Дональда Трампа більшість респондентів описують як «зарозумілого» та «небезпечного», тоді як лише невелика частина вважає його чесним. Проте в 18 країнах більшість погоджується з тим, що він є «сильним лідером».

У Німеччині позитивне сприйняття США знизилося з 48% у 2024 році до 33% у 2025-му, тоді як негативне ставлення зросло до 66% (у 2024 році було 48%).

У Канаді та Мексиці, де раніше більшість підтримувала США під час президентства Джо Байдена, тепер переважає негативне ставлення. Зокрема, в Мексиці 91% респондентів не довіряють Трампу в питаннях міжнародної політики – це найгірший показник серед усіх опитаних країн.

Більшість опитаних не підтримують політику Трампа щодо ключових тем, таких як війна в Україні, конфлікт у Газі, імміграція та зміна клімату. 80% вважають його зарозумілим, а лише 28% – чесним.

Найвищу оцінку США отримали в Ізраїлі, де 83% респондентів мають позитивну думку про країну, що пов’язано з активною підтримкою Ізраїлю з боку адміністрації Трампа. Позитивне ставлення також зросло в Нігерії та Туреччині.

Серед 11 опитаних союзників НАТО приблизно шість із десяти дорослих не довіряють Трампу в контексті ведення російсько-української війни. Винятками є Угорщина, де 54% довіряють Трампу, та Греція, де думки розділилися.

Опитування проводилося серед 28 333 дорослих у 24 країнах з січня по квітень 2025 року. Польові дослідження, за винятком Індонезії, розпочалися після інавгурації Трампа на другий термін 20 січня. Більшість інтерв’ю відбулися після зустрічі Трампа з Володимиром Зеленським 28 лютого і до оголошення тарифів 2 квітня.