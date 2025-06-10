Збій у роботі ChatGPT: причини та наслідки

Про це сервіс моніторингу проблем DownDetector

Нещодавно у всьому світі стався значний збій у роботі ChatGPT. Цю інформацію підтвердив сервіс моніторингу проблем DownDetector.

Користувачі чат-бота повідомляють про труднощі, пов’язані з надмірною кількістю одночасних запитів, що ускладнює його функціонування.

ChatGPT, або Generative Pre-trained Transformer, є віртуальним помічником, створеним компанією OpenAI, який вперше був представлений 30 листопада 2022 року.

Цей чат-бот має можливість генерувати відповіді в різних сферах, адаптуючи їх за форматом, стилем, розміром та рівнем деталізації, враховуючи контекст бесіди.