Евакуація громадян з Ірану та Ізраїлю через конфлікт на Близькому Сході

Про це повідомляє Reuters.

З початком загострення ситуації на Близькому Сході, багато держав активізували свої зусилля для евакуації громадян, які опинилися в Ірані та Ізраїлі. Країни організовують спеціальні рейси для повернення своїх громадян додому та ухвалюють рішення про тимчасове закриття посольств. Цю інформацію підтверджують численні джерела.

19 червня Австралія евакуювала 1200 своїх громадян з Ізраїлю, тоді як в Ірані близько 2000 осіб зареєструвалися для отримання допомоги. Вранці 20 червня австралійське посольство в Тегерані призупинило свою діяльність, а дипломатів разом із їхніми родинами попросили залишити країну. Консульські функції були тимчасово перенесені до Азербайджану.

Австрія також повідомила про евакуацію 48 осіб з Ізраїлю та близько ста з Ірану. Болгарія вивезла 17 дипломатів із сім’ями з Ірану до Азербайджану, а посольство тимчасово переїхало до Баку.

Китай 19 червня евакуював понад 1600 своїх громадян з Ірану та близько сотні з Ізраїлю, хоча точна кількість не була уточнена. Чехія провела евакуацію 66 осіб з Ізраїлю та закрила своє посольство в Тегерані.

Франція планує до кінця тижня організувати повернення своїх громадян з Ірану до кордонів Туреччини або Вірменії, про що повідомив міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро. Німеччина вже евакуювала 345 своїх громадян з регіону.

Дії інших країн

Греція 19 червня евакуювала 16 своїх громадян з Ірану до Азербайджану, а Індія переправила 110 студентів до Вірменії. Італія планує евакуацію з Ізраїлю на 22 червня. Японія вже вивезла 87 громадян з обох країн, а наступна операція запланована на 21 червня.

Нова Зеландія тимчасово закрила своє посольство в Тегерані, перенаправивши громадян до посольства в Анкарі. Польща також евакуювала перші групи з Ізраїлю, серед яких були українці. Португалія закрила своє посольство в Ірані та евакуювала чотирьох громадян до Азербайджану.

Словаччина прийняла перший евакуаційний рейс з Ізраїлю та закрила своє посольство в Тегерані. Південна Корея евакуювала 32 громадян з Ірану до Туркменістану та 25 з Ізраїлю до Йорданії. Уганда вивезла з Ірану двох дипломатів і 42 студентів.

США організовують евакуацію своїх громадян з Ізраїлю за допомогою спеціальних рейсів та круїзних суден. Посольство США в Єрусалимі та консульство в Тель-Авіві тимчасово призупинили свою роботу до 20 червня. Литва прийняла близько 100 евакуйованих з Ізраїлю, серед яких були громадяни Литви, Латвії та Естонії.

Передумови конфлікту

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по численних об’єктах, пов’язаних із збагаченням урану та військовими базами. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зазначив:

“Метою операції є завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях. Операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.” – Біньямін Нетаньягу

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю. 13 та 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по ключових оборонних об’єктах Ірану.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН Іран звинуватив США у причетності до ударів, але Вашингтон спростував ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.

Кілька країн, зокрема Велика Британія, Китай та Оман, закликали до деескалації конфлікту на Близькому Сході.