Міжнародна операція викрила російську хакерську мережу Qakbot і Conti

Як пише медіа The Guardian

В результаті масштабної міжнародної операції, в якій взяли участь правоохоронні органи Великої Британії, США, Канади, Німеччини, Франції, Данії та Нідерландів, була викрита та частково знешкоджена російська хакерська мережа. Ця мережа, що використовувала віруси Qakbot, Danabot, Conti та інші шкідливі програми, інфікувала понад 300 тисяч комп’ютерів у різних країнах, включаючи США, Європу, Австралію, Польщу, Індію та Італію.

Основною метою атак хакерів було викрадення конфіденційних даних, шантаж та кібершпигунство, зокрема проти урядових, дипломатичних і військових установ. Частина викраденої інформації зберігалася на серверах, розташованих у Росії.

У ході розслідування було ідентифіковано 37 осіб, з яких 20 оголошено в міжнародний розшук. США висунули обвинувачення проти 16 хакерів, серед яких є організатори шкідливих мереж Qakbot і Danabot.

Серед підозрюваних фігурують Рустам Галлямов з Москви, Олександр Степанов (відомий під псевдонімом JimmBee) та Артем Калінкін (Onix) з Новосибірська, а також українець Роман Прокоп, якого вважають учасником Qakbot.

Особливу увагу слідчі приділяють Віталію Ковальову – громадянину Росії, який, за даними німецької поліції, є ключовою фігурою групи Conti. Його криптогаманець, за оцінками, може містити до 1 мільярда євро.

Операція, що отримала кодову назву Endgame, була ініційована Німеччиною і тривала з 2022 року. Незважаючи на малу ймовірність екстрадиції фігурантів з Росії або Дубая, їхня ідентифікація та викриття вже завдали серйозного удару по кіберзлочинному середовищу.

Розслідування триває, і в США оголошено винагороду у розмірі 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе затримати лідерів групи Conti.