Польща активізує оборону, Трамп просуває податковий закон, протести в Белграді та ядерна загроза Ірану

Як раніше писало видання АР

Після ракетних атак Росії на Україну, Польща активізувала свої винищувачі для патрулювання повітряного простору. Оперативне командування Збройних сил Польщі підвищило готовність систем протиповітряної оборони та радарів, щоб забезпечити безпеку прикордонних регіонів.

У ніч на 29 червня Росія здійснила масовану атаку на територію України, використовуючи дрони, крилаті ракети “Калібр” та інші засоби. Повітряні сили зафіксували зліт трьох бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому “Оленьї” та МіГ-31К з аеродрому “Саваслейка”. Вибухи були чутні у Львівській, Полтавській, Миколаївській, Черкаській, Запорізькій та Київській областях.

За попередніми даними, у Черкаській області постраждали троє людей, а в Полтавській області сталася пожежа на підприємстві.

У США Сенат розпочав дебати щодо великого податкового законопроєкту Дональда Трампа, вартість якого становить 4,5 трильйона доларів. Цей документ передбачає податкові пільги, збільшення витрат на оборону та контроль за міграцією, але викликає суперечки через можливе скорочення соціальних програм.

“Цілковито божевільний і руйнівний законопроєкт”, – так Ілон Маск охарактеризував ініціативу, попередивши про політичні ризики для республіканців.

Трамп висловив бажання, щоб його “великий, красивий” законопроєкт був ухвалений до 4 липня, тиснучи на Сенат для швидкого голосування.

У центрі Белграда після студентського протесту спалахнули сутички. На вулиці Князя Мілоша поліція застосувала сльозогінний газ і затримала двох осіб. Протестувальники кидали предмети та піротехніку в силовиків, вимагаючи відставки президента Вучича та проведення нових виборів.

Ситуація в місті залишається напруженою. Протести виникли на фоні трагедії, що сталася у листопаді 2024 року, коли внаслідок обвалу даху залізничного вокзалу в Нові-Саді загинули 14 людей.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Іран може відновити збагачення урану протягом кількох місяців, незважаючи на удари США та Ізраїлю по його ядерних об’єктах.

“Іран може створити ядерну зброю менш ніж за шість місяців, якщо ухвалить відповідне рішення”, – повідомив Гроссі.

За даними Пентагону, запаси урану в Ірані залишилися переважно неушкодженими. Водночас іранський парламент призупинив співпрацю з МАГАТЕ і не допускає інспекторів на пошкоджені об’єкти.

Нагадаємо, що 22 червня американська авіація завдала ударів по трьох ядерних об’єктах Ірану – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Дональд Трамп заявив, що метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, а атаковані об’єкти “були повністю знищені”. Він також попередив, що у разі відсутності миру майбутні удари будуть “набагато масштабнішими”.