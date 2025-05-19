Сьогодні, 19 травня, у центрі уваги опинилися важливі події, зокрема обговорення війни Росії проти України між прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та лідерами США і ЄС, результати президентських виборів у Румунії, а також новини про стан здоров’я президента Джо Байдена.

18 травня Кір Стармер провів переговори з керівниками США, Італії, Франції та Німеччини, де обговорювалися питання, пов’язані з війною в Україні. Учасники зустрічі розглянули хід мирних переговорів та можливість введення нових санкцій проти Росії. Ця розмова відбулася напередодні запланованої телефонної бесіди президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним, яка відбудеться 19 травня.

Президент Франції Еммануель Макрон у соціальних мережах підтвердив свою участь у цій розмові, зазначивши, що Путін повинен продемонструвати готовність до миру, прийнявши 30-денне безумовне припинення вогню, яке було запропоноване Трампом і підтримане Україною та Європою.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Римі, де обговорили поточні переговори щодо припинення вогню та досягнення миру. Це була перша зустріч після напруженого інциденту в Овальному кабінеті.

У Румунії завершився другий тур президентських виборів, де перемогу здобув проєвропейський кандидат Нікушор Дан, чинний мер Бухареста. Після обробки 100% голосів Дан отримав 53,60%, а його опонент Джордж Сіміон – 46,40%. Дан пообіцяв боротися з корупцією, підтримувати Україну та дотримуватися європейського курсу.

Щодо стану здоров’я Джо Байдена, лікарі діагностували у нього агресивну форму раку передміхурової залози. Виявлений невеликий вузол потребує додаткового обстеження. Хоча форма захворювання є агресивною, рак чутливий до гормональної терапії, що дозволяє ефективно контролювати хворобу. Байден та його родина наразі розглядають варіанти лікування.

Також Ізраїль оголосив про дозвіл на ввезення базової кількості продуктів харчування до Сектору Гази, щоб уникнути кризи голоду після десяти тижнів блокади. Це рішення ухвалене на фоні відновлення військового наступу проти ХАМАС і має на меті підтримку операцій Армії оборони Ізраїлю. Водночас Ізраїль планує позбавити ХАМАС контролю над розподілом гуманітарної допомоги.