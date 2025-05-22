У травні 2025 року Google підтвердив масштабну та складну фішингову атаку, спрямовану на користувачів Gmail. Ця кампанія використовує соціальну інженерію та зловживає інфраструктурою Google, щоб обманом змусити користувачів розкрити свої облікові дані.

Суть атаки

Фальшиві листи від Google: Користувачі отримують електронні листи, які виглядають як офіційні повідомлення від Google, часто з адреси [email protected] . У цих листах стверджується, що Google отримав судовий запит на надання даних користувача, і пропонується перейти за посиланням для перегляду деталей справи.

. У цих листах стверджується, що Google отримав судовий запит на надання даних користувача, і пропонується перейти за посиланням для перегляду деталей справи. Підроблені сторінки підтримки: Посилання веде на сторінку, розміщену на платформі Google Sites, яка імітує офіційний портал підтримки Google. Ці сторінки можуть проходити перевірку автентичності (DKIM), що робить їх більш переконливими для користувачів.

Збір облікових даних: На підробленій сторінці користувача просять ввести свої облікові дані, що дозволяє зловмисникам отримати доступ до облікового запису Gmail та пов’язаних сервісів.

Нові методи атак

Використання штучного інтелекту: Зловмисники застосовують AI для створення реалістичних фішингових листів та навіть голосових дзвінків, що імітують підтримку Google.

Зловживання інфраструктурою Google: Атаки використовують легітимні сервіси Google, такі як Google Sites, для розміщення шкідливого контенту, що ускладнює виявлення фішингу.

Як захистити себе

Не переходьте за підозрілими посиланнями: Уникайте натискання на посилання в несподіваних листах, навіть якщо вони здаються легітимними.

Перевіряйте адресу відправника: Звертайте увагу на електронну адресу відправника та шукайте невідповідності або помилки.

Увімкніть двофакторну автентифікацію (2FA): Це додатковий рівень захисту, який ускладнює доступ до вашого облікового запису для зловмисників.

Використовуйте унікальні та складні паролі: Уникайте використання однакових паролів для різних сервісів.

Регулярно перевіряйте активність облікового запису: Оглядайте список пристроїв та активних сесій у налаштуваннях безпеки вашого облікового запису.

Якщо ви підозрюєте, що ваш обліковий запис було скомпрометовано, негайно змініть пароль та перевірте налаштування безпеки. Google надає користувачам 7 днів для відновлення доступу до облікового запису після зміни пароля зловмисниками. Для отримання додаткової інформації та порад щодо захисту облікового запису, відвідайте офіційну сторінку підтримки Google.