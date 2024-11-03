Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами,

“Уявіть ситуацію. Гугл викладає на картах оновлені знімки, на яких палить розміщення наших військових систем (не буду уточнювати). Ми звертаємось до них, аби швидко це виправити, але ж в них вихідні. Не до цього ) Росіяни вже активно розганяють ці знімки”, — написав він.

Після цього, як написав пізніше Коваленко, представники Google заявили, що вже працюють над виправленням ситуації із знімками розміщення військових систем України.