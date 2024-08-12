Компанія Google вирішила повністю припинити діяльність сервісу AdSense для користувачів з Росії, а також видалити облікові записи.

Листи з відповідною інформацією отримали російські видавці та блогери, повідомляють росЗМІ.

“Ми деактивуємо всі облікові записи AdSense, країною розташування яких вказана Росія. Це означає, що отримувати прибуток від монетизації через такі акаунти буде неможливо. Заробіток за липень буде виплачено між 21 та 26 серпня, якщо в акаунті не призупинено отримання платежів та досягнуто порогів оплати”, — йдеться в повідомленні команди Google Payments.

Тобто, російські власники сайтів та блогери, які публікують контент на YouTube, повністю позбавляються доступу до сервісу та послуг, які він надає.

У березні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Google відключив показ реклами на території країни-агресорки. Але видавці та YouTube-блогери могли отримувати прибуток від переглядів з-за кордону.

“Роскомнадзор” погрожував блокувати сайти за рекламу Google Ads, яка розповідала про численні жертви Росії в Україні, російське відомство також вимагало від Google видаляти подібні повідомлення. Відомство країни-агресорки також вимагало від YouTube припинити поширення “неправдивих” рекламних повідомлень із “дезінформацією” про вторгнення до нашої країни.

На початку серпня російська влада розпочала уповільнення роботи YouTube в РФ. Держдума країни-агресорки також анонсувала блокування всіх сервісів Google, включаючи оперативну систему Android.