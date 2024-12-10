Про це пише The New York Times.
Обчислення, виконане квантовим комп’ютером Google, було експериментом, спрямованим виключно на оцінку прогресу в розвитку квантових технологій. Воно не мало практичного застосування в таких галузях, як медицина чи інші наукові сфери.
У науковій статті, опублікованій у журналі Nature, команда Google стверджує, що їхній комп’ютер подолав ключовий рубіж у квантових обчисленнях — поріг корекції помилок. Ця технологія має потенціал прискорити відкриття в таких сферах, як хімія, штучний інтелект і розробка ліків, хоча квантові комп’ютери поки що залишаються експериментальними й недосконалими через часті помилки.
За словами Михайла Лукіна, професора фізики Гарвардського університету, цей прорив засвідчує, що квантові обчислення перестали бути фантастикою і поступово стають практичною технологією.
Хоча сучасні квантові обчислення ще не досягли того, що вважається “квантовою перевагою” (корисність для реальних задач), експерти впевнені, що питання тепер лише в часі, коли ці машини стануть частиною повсякденного життя.
“Люди більше не сумніваються в тому, що це буде зроблено. Питання лише в тому: коли?” — зазначив доктор Лукін.
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