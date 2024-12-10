Компанія Google представила квантовий комп'ютер із процесором Willow. Ця машина за п’ять хвилин виконала математичне обчислення, яке найпотужніший суперкомп’ютер світу не зміг би виконати навіть за 10 септильйонів років.

Про це пише The New York Times.

Обчислення, виконане квантовим комп’ютером Google, було експериментом, спрямованим виключно на оцінку прогресу в розвитку квантових технологій. Воно не мало практичного застосування в таких галузях, як медицина чи інші наукові сфери.

У науковій статті, опублікованій у журналі Nature, команда Google стверджує, що їхній комп’ютер подолав ключовий рубіж у квантових обчисленнях — поріг корекції помилок. Ця технологія має потенціал прискорити відкриття в таких сферах, як хімія, штучний інтелект і розробка ліків, хоча квантові комп’ютери поки що залишаються експериментальними й недосконалими через часті помилки.

За словами Михайла Лукіна, професора фізики Гарвардського університету, цей прорив засвідчує, що квантові обчислення перестали бути фантастикою і поступово стають практичною технологією.

Хоча сучасні квантові обчислення ще не досягли того, що вважається “квантовою перевагою” (корисність для реальних задач), експерти впевнені, що питання тепер лише в часі, коли ці машини стануть частиною повсякденного життя.

“Люди більше не сумніваються в тому, що це буде зроблено. Питання лише в тому: коли?” — зазначив доктор Лукін.