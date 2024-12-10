Google представив підсумковий рейтинг пошукових запитів в Україні за 2024 рік, в якому визначено теми, що найбільше привертали увагу українців.

Про це повідомляють Google Trends.

На першому місці серед пошукових запитів опинився “Графік відключення світла” – проблема, яка залишалася однією з ключових у країні. Другу позицію посів футбольний турнір “Євро 2024”, а третю – запит про Олександра Сирського, Головнокомандувача ЗСУ. Також до топ-10 увійшли Олімпійські ігри, свято Пасхи, культурні події та новини про регіон Суджа.

Персони, що привернули найбільшу увагу:

Українці найчастіше шукали інформацію про Олександра Сирського, чий внесок у національну оборону був високо оцінений суспільством. Іншими популярними постатями стали боксер Олександр Усик, політики Дональд Трамп та Камала Гарріс, а також Клавдія Петрівна, яка набрала популярності завдяки культурним і медійним подіям.

Кінематограф у фокусі:

Лідером серед фільмів став документальний проєкт “20 днів у Маріуполі”, який висвітлив події війни в Україні. До рейтингу також увійшли популярні голлівудські сиквели – “Думками навиворіт 2” та “Дюна. Частина друга”. Серед інших згадуються драми та трилери “Солтберн”, “Субстанція” та український фільм жахів “Конотопська відьма”.

Що купували українці:

Попит на енергетичні рішення залишався високим. Найчастіше шукали товари, які допомагають адаптуватися до викликів енергетичної кризи: EcoFlow, інвертори, сонячні панелі. Також серед популярних запитів опинилися дубайський шоколад, тюбінг для зимових розваг і навіть сквіш-іграшки.

Питання року: “Що таке?”

Українці активно цікавилися поясненнями абревіатур і термінів: що означають МСЕК, РЕБ, ЦНАП, терикони чи черги відключення світла. Запити свідчать про прагнення громадян розібратися у нагальних питаннях.