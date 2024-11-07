Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
“Google виправив ситуацію з картами. Військові об‘єкти та системи більше не відображаються. Надалі також буде все ок”, — йдеться у дописі.
Раніше Андрій Коваленко повідомляв, що Google опублікував численні знімки української оборонної інфраструктури, чим встигли скористатися росіяни.
Після цього, як написав пізніше Коваленко, представники Google заявили, що вже працюють над виправленням ситуації із знімками розміщення військових систем України.
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